Merz zu Gespräch mit Macron in Paris erwartet

CDU-Chef Friedrich Merz wird an diesem Mittwoch in Paris erwartet. Es sei ein Gespräch mit Staatspräsident Emmanuel Macron geplant, berichtet das Magazin Politico. Offensichtlich wird um das Treffen aber ein großes Geheimnis gemacht: "Ich kann das weder bestätigen noch dementieren", zitiert das Magazin eine CDU-Sprecherin.

In dem Gespräch dürfte es zum einen um die Lage nach der Wahl in Deutschland, zum anderen könnte es um Macrons Beratungen mit US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Montag gehen. Macron hatte zuvor die EU-Staats- und Regierungschefs in einer vertraulichen Videoschalte über das Gespräch mit Trump unterrichtet.



Der Termin in Paris ist die erste Auslandsreise von Merz nach der Bundestagswahl vom vergangenen Sonntag.

Quelle: dts Nachrichtenagentur