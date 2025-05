Ukraine-Botschafter in Deutschland erbost über Putin-Abwesenheit

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, ist überzeugt, dass Russlands Präsident Putin an Verhandlungen kein Interesse hat. "Wir in der Ukraine und wir im Westen wissen ganz genau, dass Russland eigentlich im industriellen Maßstab lügt", sagte Makejew am Donnerstagabend bei "RTL Direkt".

"Und mein Präsident war heute und ist heute in der Türkei, in Ankara, mit dem ganzen Team, mit dem Leiter der Präsidialadministration, mit dem Außenminister, Verteidigungsminister, allen Vertretern von ukrainischen Aufklärungsbehörden. Das zeigt unsere Bereitschaft zu ernsten Gesprächen, weil wir wollen Frieden", erklärte der Diplomat. "Mein Präsident ist da. Wo ist der Machthaber Russlands?"



Die russische Verhandlungsdelegation könne nichts entscheiden, so der Botschafter weiter: "Wir wissen ganz genau, wer in Russland Entscheidungen trifft, und dass heute eine dritt- oder viertrangige Delegation aus Russland in die Türkei gekommen ist, ist wiederum ein Zeichen. Die wollen keine Verhandlungen."



Die europäische Initiative bewertete Makejew positiv: "Es war sehr wichtig, dass am letzten Wochenende Bundeskanzler Merz, Premierminister Starmer, Präsident Macron und Premierminister Tusk in die Ukraine gereist sind." Man brauche "viel mehr Druck aus dem Westen", zeigte sich der Botschafter überzeugt. "Wir brauchen die Vereinigten Staaten mit dabei am Tisch. Stärkere Sanktionen, weitere Waffenlieferungen." Mit diesem Druck könne man Russland an den Verhandlungstisch zwingen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur