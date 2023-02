Bidens Sicherheitsberater: Washington liefert Abrams-Panzer nur wegen Drucks aus Berlin

US-Präsident Joe Biden hat Lieferungen von Abrams-Panzern nur zugesagt, damit die Lieferungen von deutschen Kampfpanzern vom Typ Leopard zustande kommen, erklärte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag gegenüber dem TV-Sender ABC. Sullivan erläuterte: "Er hat sich ursprünglich dagegen entschieden, sie zu schicken, weil sein Militär sagte, dass sie auf dem Schlachtfeld in diesem Kampf nicht nützlich seien." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nützlich hingegen seien deutsche Leopard-Panzer, habe es geheißen. Und weiter:

"Aber die Deutschen sagten dem Präsidenten, dass sie nicht bereit seien, diese Leoparden in den Kampf zu schicken, solange der Präsident nicht zustimme, auch Abrams zu schicken."

Im Interesse "der Einheit des Bündnisses" und "um sicherzustellen, dass die Ukraine bekommt, was sie will", habe Biden der langfristigen Lieferung von Abrams-Panzern zugestimmt. Obwohl die Abrams nicht das seien, was die Ukraine im Moment brauche."