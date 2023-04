Russisches Militär fängt zehn ukrainische Raketen von Mehrfachraketenwerfern HIMARS und Smertsch ab

Laut dem täglichen Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftverteidigung zehn Raketen der Mehrfachraketenwerfer der Typen HIMARS und 9A52 Smertsch abgefangen. Außerdem wurden in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sieben ukrainische Drohnen abgeschossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ukraine intensiviert Beschuss im Gebiet Cherson

Der ukrainische Beschuss am linken Ufer des Dnjepr im Gebiet Cherson wird intensiver. Laut den örtlichen Behörden wurden die Stadt Nowaja Kachowka und deren Umgebung innerhalb einer Woche 19 Mal beschossen. Dabei habe die ukrainische Artillerie insgesamt 60 Geschosse abgefeuert.

Allein in Nowaja Kachowka schlugen an einem Tag 8 Geschosse ein. Darüber hinaus wird die Stadt jede Nacht unter Beschuss genommen. Ein naheliegendes Dorf Dnjeprjany wurde mit 20 Granaten beschossen, wobei auf die Siedlung in der Woche zuvor überhaupt nicht geschossen worden war. Das Dorf Korsunka ist nach wie vor die am stärksten beschossene Ortschaft – innerhalb von vier Tagen schlugen dort 32 Granaten ein."

Quelle: RT DE