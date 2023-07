UNESCO-Mitarbeiter treffen in Odessa ein: Einschätzung von Schäden an Kulturstätten

Der Stadtrat Odessa hat auf Telegram mitgeteilt, dass in der ukrainischen Hafenstadt eine Mission der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) eingetroffen ist. Der Anlass des Besuchs sei, die kriegsbedingten Schäden an den kulturellen und religiösen Stätten einzuschätzen, hieß es. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ukrainischen Behörden behaupten, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum 23. Juli mehrere unter dem Schutz der UNESCO stehende Kulturstätten in der Schwarzmeer-Stadt, darunter die Verklärungskathedrale, angegriffen hätten.

Das Verteidigungsministerium in Moskau nannte hingegen eine ukrainische Abfangrakete als wahrscheinlichste Ursache für die Schäden an der im Jahr 1936 zerstörten und in den 2000er-Jahren wiederaufgebauten Kirche."

Quelle: RT DE