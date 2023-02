Nach der Lieferung von Panzern könnte Kiew noch stärkere Waffen erhalten. Die Bewaffnung der Ukraine durch westliche Länder erhöhe das Risiko eines dritten Weltkriegs, so Pierre de Gaulle, Enkel des ehemaligen französischen Staatspräsidenten General Charles de Gaulle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte während des Runden Tisches "Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Russland und Frankreich": "Leider wird diese Entscheidung die Lieferung von immer leistungsfähigeren Waffen mit immer größerer Reichweite nach sich ziehen. Leider wird dadurch das Risiko eines nuklearen Konflikts erhöht. Das ist der Abgrund, an dem wir stehen."

Der Enkel des Generals stellte fest, es sei an der Zeit, in diesem Konflikt Frieden zu schließen und "die Amerikaner zur Vernunft zu bringen" sowie einen dauerhaften Frieden mit Russland zu erreichen. Er fügte hinzu:

"Es ist an der Zeit, dass Frankreich und sein Präsident sich daran erinnern, dass sie eine große unabhängige Nation sind und dass sie die Rolle spielen, die ihnen wirklich zuteilwird. Russland müssen ernsthafte Garantien gegeben werden."

Ihm zufolge haben Russland und Frankreich eine gemeinsame Geschichte, die trotz gelegentlicher Interessenkonflikte und der Tatsache, dass Paris Moskau gegenüber unfreundlich geworden ist, stark ist. Er wies darauf hin, dass die Gemeinsamkeiten der Geschichte den Interessenkonflikt überlagern werden."

Quelle: RT DE