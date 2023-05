Wagner-Chef Prigoschin: Offensive Kiews hat faktisch bereits begonnen

Vor dem Hintergrund der zunehmenden ukrainischen Terroranschläge und Drohnenangriffe auf dem russischen Territorium hat der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, erklärt, dass die Offensive Kiews faktisch bereits begonnen hat. Die aktive Phase der Offensive könnte in den kommenden Tagen einsetzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

"Ich glaube, dass die Offensive der ukrainischen Armee in der Tat bereits begonnen hat. Wir sehen die höchste Aktivität der feindlichen Luftstreitkräfte, wir sehen die höchste Aktivität entlang der Randlinie und innerhalb unserer Front."

Der Wagner-Chef wies darauf hin, dass auch die Terroraktivität hinter der Front auf russischer Seite zugenommen habe. In diesem Zusammenhang erwähnte er die Terroranschläge an der Bahnstrecke in Brjansk sowie zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe auf russische Objekte. Prigoschin schlussfolgerte:

"Ich denke also, dass alles bereits begonnen hat. Wann wird das Ganze in eine aktive Phase übergehen? Das könnte meiner Meinung nach in naher Zukunft passieren, vielleicht in den kommenden Tagen."

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij auf einer Pressekonferenz in Finnland angekündigt, ukrainische Truppen würden in Kürze in die Offensive gehen. Er hoffe im Anschluss daran an die Lieferung von Flugzeugen."

Quelle: RT DE