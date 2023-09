Der ukrainische Oppositionspolitiker Wiktor Medwedtschuk, der sich seit mehreren Monaten nach einem russisch-ukrainischen Kriegsgefangenenaustausch in Russland aufhält, hat sich zu den Plänen der Kiewer Regierung geäußert, Bürger, die nicht an die Front gehen wollen, aus den europäischen Ländern abzuschieben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge könnte Russland damit zur einzigen Zuflucht für diejenigen werden, die nicht auf der Seite Kiews kämpfen wollen. In seiner Autorenkolumne auf der russischen Plattform Smotrim erinnert der Politiker an eine Äußerung des Vorsitzenden der Partei "Diener des Volkes" in der Werchowna Rada, Dawid Arachamija, der behauptet hatte, die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden können zu praktisch jedem Land der Welt, mit Ausnahme Russlands, "kommen und Auslieferungsanträge stellen" und Personen nach Hause bringen.

Medwedtschuk zufolge könnte Russland im Falle einer solchen Auslieferung ukrainischer Staatsbürger für diejenigen, die nicht bereit sind, in die Kriegszone zu gehen, als sicherer angesehen werden:

"Russland ist heute die Rettung für die Ukrainer, denn der Westen hat sie schon lange verraten und wird sie weiterhin verraten. Russland hingegen nimmt Millionen von ukrainischen Bürgern auf [...]."

Quelle: RT DE