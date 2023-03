Von der Leyen: 11. Sanktionspaket gegen Russland wird sich gegen Umgehung bestehender Beschränkungen richten

Das nächste, nunmehr 11. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland wird darauf abzielen, die Umgehung der bereits gegen Moskau verhängten restriktiven Maßnahmen zu bekämpfen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das kündigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz im Anschluss an den ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel an, wie TASS berichtet.

"Das 11. Sanktionspaket wird hauptsächlich darauf abzielen, die Umgehung von Beschränkungen zu bekämpfen und Schlupflöcher zu schließen", so von der Leyen.

Quelle: RT DE