Gesundheitsministerin Warken (CDU) dringt auf Stärkung der WHO

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fordert mehr Schlagkraft für die WHO, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Genannt werden schnellere Alarmketten, bessere Labornetze und transparente Datenwege. Deutschland sagt Unterstützung bei Finanzierung und Reformen zu.

Warken wirbt für klare Zuständigkeiten im Krisenfall. Nationale Gesundheitsbehörden müssten Daten standardisiert melden, damit Ausbrüche früher erkannt werden. Zugleich brauche es verlässliche Lieferketten für Impfstoffe und Schutzmaterial.

In der EU setzt Deutschland auf abgestimmte Lagerhaltung und gemeinsame Beschaffung. Für Entwicklungsländer sollen WHO-Programme zur Surveillance und für Basisausstattung ausgebaut werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



