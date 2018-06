Trump bestätigt: Treffen mit Kim findet doch statt

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag bestätigt, dass das Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nun doch stattfindet. Anfang Mai war hierfür zunächst der 12. Juni als Termin und Singapur als Ort genannt worden, gut zwei Wochen wurde das Treffen von Trump wieder abgesagt. In den letzten Tagen hatten sich die Anzeichen aber verdichtet, dass der Termin doch stattfindet, da die Vorbereitungen offenbar weiterliefen.

Nordkoreas Ex-Geheimdienstchef Kim Yong-chol war dafür in die USA gereist und zunächst mit US-Außenminister Pompeo zusammengetroffen, am Freitag dann sogar von Trump im Weißen Haus empfangen worden. Gefragt, ob Nordkorea bereit sei, sein Atomprogramm endgültig einzustellen, sagte Trump: "I think they want to do that. I know they want to do that."

Quelle: dts Nachrichtenagentur