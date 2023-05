Moskau: Ukraine nutzt Getreidekorridor für Terroranschläge auf Sewastopol

Weiter berichtet RT DE: "Die Versuche der Ukraine, den Getreidekorridor des Schwarzen Meeres für Terroranschläge auf der Krim und Russland auszunutzen, können nicht toleriert werden. Das erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Werschinin in einem am Samstag veröffentlichten Exklusivinterview mit RT.

Nach Gesprächen mit dem UN-Handels- und Entwicklungschef über die Erneuerung des von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelten Getreideabkommens mit der Ukraine, das am 18. Mai ausläuft, signalisierte Werschinin, dass Russland mit der Art und Weise, wie das Abkommen umgesetzt wird, nicht zufrieden ist.

Er sagte, dass sich die Gespräche zwar als nützlich erwiesen hätten, da sie es ermöglichten, die Fortschritte zu messen. Russland sei aber "mit den Fortschritten nicht zufrieden".

Werschinin erklärte, dass der Teil des Abkommens, der die Freigabe der ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer vorsieht, zu "echten Ergebnissen" geführt habe, aber nicht ohne Vorbehalte.

"Wir machen darauf aufmerksam, dass das Getreide ... wahrscheinlich in die am weitesten entwickelten Länder exportiert wird ... Aber genau die Idee, die vom UN-Generalsekretär [António Guterres] vorgebracht wurde, um die Ernährungssicherheit in der Welt zu gewährleisten, wird nicht wirklich umgesetzt."