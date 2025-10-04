Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wadephul (CDU) wirbt für diplomatische Lösung mit Iran

Wadephul (CDU) wirbt für diplomatische Lösung mit Iran

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
US-Militärbasen und Truppen um den Iran herum. Iran ist neben Nordkorea eines der letzten Länder ohne eine Rothschild-Zentralbank.
Bild: Eigenes Werk /OTT

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, plädiert Johann Wadephul (CDU) für eine verhandelte Lösung im Konflikt mit dem Iran. Sanktionen und Abschreckung sollten mit Diplomatie einhergehen.

Wadephul (CDU) betonte die Bedeutung koordinierter europäischer Schritte und enger Abstimmung mit Partnern. Ziel sei es, Eskalationsrisiken zu begrenzen und Raum für Deeskalation zu schaffen. Dabei seien Menschenrechtsfragen und regionale Sicherheit fest zu berücksichtigen.

Parlamentarier fordern parallel belastbare Gesprächskanäle sowie klare Erwartungen an Teheran. Fachleute verweisen auf die Notwendigkeit realistischer Zwischenschritte und überprüfbarer Vereinbarungen.

Quelle: ExtremNews


