Wadephul (CDU) wirbt für diplomatische Lösung mit Iran

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, plädiert Johann Wadephul (CDU) für eine verhandelte Lösung im Konflikt mit dem Iran. Sanktionen und Abschreckung sollten mit Diplomatie einhergehen.

Wadephul (CDU) betonte die Bedeutung koordinierter europäischer Schritte und enger Abstimmung mit Partnern. Ziel sei es, Eskalationsrisiken zu begrenzen und Raum für Deeskalation zu schaffen. Dabei seien Menschenrechtsfragen und regionale Sicherheit fest zu berücksichtigen.

Parlamentarier fordern parallel belastbare Gesprächskanäle sowie klare Erwartungen an Teheran. Fachleute verweisen auf die Notwendigkeit realistischer Zwischenschritte und überprüfbarer Vereinbarungen.

Quelle: ExtremNews



