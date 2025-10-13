Schwere Gefechte an Grenze: Pakistan und Afghanistan schließen Übergänge

Nach schweren Gefechten haben Pakistan und Afghanistan wichtige Grenzübergänge geschlossen, berichtet die tagesschau zusammenfassend; Details nennen Reuters und AP. In der Nacht meldeten beide Seiten Tote und zerstörte Posten, The Guardian spricht von der heftigsten Eskalation seit Monaten. Hintergrund sind gegenseitige Vorwürfe über Angriffe und den Umgang mit TTP-Militanten.

Reuters nennt Torkham, Chaman sowie weitere Übergänge als geschlossen; in Kurram habe es noch am Sonntag vereinzelte Schüsse gegeben. Afghanistan sprach von übernommenen Posten und dutzenden getöteten pakistanischen Soldaten, während Islamabad die Zerstörung afghanischer Stellungen meldete; unabhängige Bestätigungen lagen zunächst nicht vor. Für Zivilisten und Warenverkehr bedeutete die Sperrung lange Staus und Lieferausfälle.

Sicherheitskreise machen die Präsenz der Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) in Afghanistan als Treiber der Spannungen aus; Kabul weist das zurück. Beobachter warnen, dass jeder weitere Schlagabtausch die fragile Grenzregion destabilisieren und Vergeltungsaktionen provozieren könnte. Diplomatische Kanäle bleiben offen, bislang jedoch ohne sichtbaren Durchbruch.

