18 Tote bei Busunglück in Thailand

In Thailand sind am Mittwoch bei einem schweren Busunglück 18 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 30 weitere Personen verletzt worden. Wie mehrere lokale Medien übereinstimmend berichten, handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Doppeldecker-Reisebus.

Das Fahrzeug hatte sich demnach im Osten des Landes auf einer Hangstraße überschlagen. Die Verletzten wurden in zwei nahe gelegene Kliniken gebracht. 17 Personen starben noch am Unfallort, eine weitere im Krankenhaus.



Der Bus war zum Zeitpunkt des Unglücks auf einer Studienreise für Erwachsene im östlichen Landesteil Prachin Buri unterwegs. Auf einer Bergstraße hätten die Bremsen des Fahrzeugs versagt, weshalb der Fahrer die Kontrolle verlor, so die Behörden.



Thailand steht laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Anzahl der Verkehrstoten unter den Mitgliedsstaaten auf Rang 9 und gilt somit im Hinblick auf den Straßenverkehr als eines der unsichersten Länder weltweit. Im Durchschnitt sterben der WHO zufolge in dem ostasiatischen Land jeden Tag 50 Menschen im Straßenverkehr.

Quelle: dts Nachrichtenagentur