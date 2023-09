Ukrainischer Mediziner: 80 Prozent der medizinischen Versorgung an der Front erfolgt durch Freiwillige

Der ukrainische Militärarzt Wadim Cholodenko hat das Verteidigungsministerium des Landes dafür kritisiert, dass die meisten medizinischen Hilfsgüter an der Front von Freiwilligen geliefert werden, berichtete die kanadische Zeitung Globe and Mail am Freitag. Die Nachrichtenagentur zitierte Sergeant Wadim Cholodenko mit den Worten: "Achtzig Prozent der medizinischen Hilfsgüter … werden dank der Freiwilligen bereitgestellt, nicht dank des Verteidigungsministeriums." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach sei schlechtes Management dafür verantwortlich. Laut dem Militärarzt ist das Hauptproblem auf dem Schlachtfeld der Mangel an hochwertigen blutstillenden Tourniquets und an ausgebildeten Sanitätern. Der Zeitung zufolge verfügen die ukrainischen Streitkräfte nicht über ein funktionierendes System zur Qualitätskontrolle solcher Tourniquets." Quelle: RT DE