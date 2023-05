Dutzende russische Soldaten kehren nach Freilassung aus ukrainischer Gefangenschaft in die DVR zurück

Wie der kommissarische DVR-Chef Denis Puschilin berichtet, kehren heute 35 Militärangehörige, die nach ihrer Freilassung aus der ukrainischen Gefangenschaft in einer anderen Region medizinisch behandelt wurden, in die Heimat zurück. Die Ärzte sähen keine Hindernisse für ihre Rückkehr in das Gebiet der DVR. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Unter den 35 Soldaten, die heute in der Republik ankommen, sei auch eine Frau, Anna Babizkaja. Laut Puschilin habe sie brutale Schläge und Misshandlungen überlebt. Der DVR-Chef fügte hinzu: "Die ukrainischen Sicherheitskräfte verbreiteten absichtlich die Information, dass sie erschossen worden sei. Doch Anna hat nicht nur stoisch alle Torturen ertragen, sondern auch ihren Kampfgeist bewahrt. Sie will in den Dienst zurückkehren. Mut und Tapferkeit!" Quelle: RT DE