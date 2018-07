Polen vertraut auf US-Präsident Trump als Partner und will vermitteln

Polens Außenminister Jacek Czaputowicz zweifelt nicht an der Verlässlichkeit der USA unter Präsident Donald Trump. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Czaputowicz: "Manchmal wirkt die Rhetorik von Präsident Trump etwas befremdlich, weil er sehr offen ausspricht, was er denkt. Aber ich gehe davon aus, dass die USA für Europa ein verlässlicher Verbündeter sind und bleiben werden. Der US-Präsident spricht ja durchaus auch Richtiges an." Der Minister verwies dabei auf das Gasleitungsprojekt Nordstream I und II in der Ostsee.

"Solche Geschäftsbeziehungen bringen Russland Einnahmen. Und mit dem Geld modernisiert Russland auch seine Armee, die wiederum europäische Staaten bedroht", erklärte der Außenminister. "Russische Soldaten haben Georgien überfallen, sie haben die Krim annektiert, sie mischen in Syrien unrühmlich mit. Das alles widerspricht europäischen Interessen. Darauf hat Präsident Trump hingewiesen", sagte Czaputowicz. Es mache aber keinen Sinn, einzelne Staaten zu kritisieren. "Ich halte gar nichts davon, Europa auseinander dividieren zu wollen. Polen ist gern bereit, als Vermittler zu fungieren, wenn es zwischen EU-Staaten und den USA zu Unverständnis kommt", sagte Czaputowizc der NOZ. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)