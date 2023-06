Außenminister Popescu, Moldau: Europa braucht Geschlossenheit für Frieden

Im Vorfeld des Gipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs in seinem Land hat Moldaus Außenminister Nicu Popescu die Bedeutung eines geschlossenen Europas hervorgehoben. Bei phoenix sagte Popescu: "Heute befinden wir uns im Herzen Europas und es ist eine große Chance zu zeigen, dass Moldau ein europäisches Land mit europäischer Geschichte ist. Aber es ist natürlich für uns sehr wichtig, dass der europäische Kontinent, die EU-Mitglieder und auch die Nicht-EU-Mitglieder, alle geschlossen sind und mit einer Stimme sprechen und mit der Entschlossenheit, dass wir wieder Frieden auf den europäischen Kontinent zurückbringen wollen." Dank der Widerstandskraft und Resilienz des ukrainischen Volkes und seiner Armee, habe man heute Frieden in Moldau und könne dort ein Gipfeltreffen abhalten.

Russland sei es nicht gelungen, sein Land durch gezielte Kampagnen zu destabilisieren. "Alle Versuche, Moldau zu destabilisieren, durch Desinformation und hybride Angriffe, sind gescheitert, weil wir stark sind, weil wir geschlossen sind als Moldau, als europäisches Land. Der europäische Kontinent steht hinter uns und wir machen große Fortschritte auch bei der Konsolidierung unserer Demokratie", so Popescu. Mit Blick auf die russischen Separatisten im eigenen Land sagte Popescu: "Ja, wir haben diesen Konflikt mit den Separatisten in Transnistrien, aber seit 1992 ist die Lage ruhig. Wir sind heute wenige Kilometer von den Gebieten der Separatisten entfernt, aber Sie sehen, alles ist ruhig. Wir sind auch in Zukunft entschlossen, auf eine friedliche Wiedervereinigung Moldaus hinzuwirken und wir sind im Gespräch mit den Behörden der Separatisten, wie wir vorankommen." Laut ihres Außenministers strebe die Republik Moldau eine Wiedervereinigung mit Transnistrien an, ähnlich wie die friedliche Revolution das Ende der DDR besiegelt hat.

Quelle: PHOENIX (ots)