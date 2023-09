Quelle: Neue Luftabwehrraketen kommen in der Zone der Sonderoperation zum Einsatz

Russische Einheiten setzen in der Zone der Sonderoperation neue 9M333-Flugabwehrlenkraketen ein, die nicht auf die von Flugzeugen und Hubschraubern der ukrainischen Luftwaffe verwendeten Wärmefallen reagieren. Dies berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Verweis auf eine informierte Quelle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Flugabwehrlenkflugkörper 9M333 ist Teil des Flugabwehrraketensystems Strela-10M3 und verfügt über einen multispektralen Zielsuchkopf, der es ihm ermöglicht, ein echtes Ziel von einem falschen Wärmeziel zu unterscheiden. Die Quelle fügt hinzu:

"Die Erfahrung mit dem Einsatz der 9M333 in der Zone der Sonderoperation zeigt, dass der Flugkörper sehr gut in der Lage ist, Störungen, insbesondere Wärmefallen, zu umgehen und das Ziel selbst zu treffen. In acht von zehn Fällen trifft der Flugkörper das Ziel, wenn die gegnerischen Flugzeuge Wärmefallen einsetzen, das heißt in 80 Prozent der Fälle. Das ist ein hervorragender Leistungsindikator."

Der Gesprächspartner fügt hinzu, dass mithilfe der 9M333 in der Sondereinsatzzone bisher "erfolgreich Hubschrauber und Flugzeuge der ukrainischen Truppen, vor allem Su-25 Angriffsflugzeuge, getroffen" worden seien. Die Rakete schießt auch erfolgreich Drohnen mit einer Größe von 1 bis 1,5 Metern ab.

Das Aufstellen falscher Wärmeziele ist ein Standardverfahren, mit dem sich Kampfflugzeuge und Hubschrauber weltweit gegen Flugabwehrraketen mit Infrarot-Zielsuchköpfen verteidigen können. Wärmefallen sind pyrotechnisch aufgeladene Patronen, die vom Flugzeug in die Luft geschleudert werden und eine starke Wärmestrahlung erzeugen, die die Strahlung der Triebwerke übersteigt. Dadurch werden zum Beispiel MANPADS-Raketen auf diese Fallen gelenkt."

Quelle: RT DE