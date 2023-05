Mindestens sechs Tote bei Brand in neuseeländischem Hostel

In Neuseeland sind bei einem verheerenden Brand in einem vierstöckigen Gebäude mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, bis zu 30 Menschen werden noch vermisst. Das Unglück ereignete sich in der Innenstadt von Neuseelands Hauptstadt Wellington in einem Hostel mit dem Namen "Loafers Lodge".

Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete den Vorfall als seinen "schlimmsten Albtraum". Ministerpräsident Chris Hipkins erklärte, er gehe davon aus, dass es noch weitere Todesopfer geben könnte. In der Nacht zu Dienstag um kurz vor 0:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr deutscher Zeit) waren Feuerwehr und Rettungsdienste zu dem Unglücksort gerufen worden, wo das Feuer bereits den obersten Stock erfasst hatte.

Rund 50 Menschen konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Das Hostel hat Platz für 92 Personen, wieviele sich zum Zeitpunkt des Brandes darin aufhielten, ist aber unklar. Die Zeitung "Herald" schreibt, es gebe "Spekulationen", dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur