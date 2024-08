Schweres Flugzeugunglück in Brasilien

In Brasilien hat es am Freitag ein schweres Flugzeugunglück gegeben. Laut Medienberichten ist eine Turboprop-Maschine vom Typ ATR 72 auf Gebäude in der Region Sao Paulo gestürzt.

Die Maschine war mit der Flugnummer 2Z-2283 für die Regionalfluggesellschaft VoePass auf einem in Cascavel im Westen des Bundesstaats Paraná gestarteten Inlandsflug unterwegs und sollte am Flughafen Sao Paulo-Guarulhos landen.



Im Internet verbreitete sich ein Video, das die Maschine beim Absturz zeigen soll, wie sich sich um sich selbst dreht und dabei zu Boden stürzt. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Eine ATR 72 kann normalerweise über 70 Passagiere transportieren. Quelle: dts Nachrichtenagentur