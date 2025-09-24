Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trump stellt vollständige Rückeroberung ukrainischer Gebiete in Aussicht

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 07:25 durch Sanjo Babić
Die Ukraine in den neuen volkerrechtlichen Grenzen von Oktober 2022.

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Laut ZDFheute erklärte US-Präsident Donald Trump, die Ukraine könne sämtliche von Russland besetzten Gebiete zurückgewinnen. Zuvor hatte er wiederholt auf mögliche Zugeständnisse gedrängt.

Die Äußerung markiert einen Kurswechsel in Trumps Rhetorik. Nach ZDFheute hatte er Kiew zuletzt eher zu territorialen Kompromissen aufgefordert, nun spricht er von der Option vollständiger Wiederherstellung der Grenzen. Als Voraussetzung nennt er Zeit, Geduld und fortgesetzte Unterstützung vor allem durch die Nato-Partner.

Für die Ukraine wären solche Aussagen ein politisches Signal inmitten anhaltender Gefechte und russischer Luftangriffe. Beobachter werten die Kehrtwende als Versuch, auf der Bühne der UN-Generaldebatte Führungsfähigkeit zu zeigen. Ob dem Worte folgen, hängt von Beschlüssen in Washington und von der Geschlossenheit der westlichen Verbündeten ab.

Quelle: ExtremNews


