Erdbeben der Stärke 5,8 in Indonesien

In Indonesien hat sich am Donnerstag ein leichtes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 5,8 an. Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 13:25 Uhr Ortszeit (07:25 Uhr deutscher Zeit). Epizentrum war erneut die Insel Lombok. Dort kam es in den vergangen Wochen zu mehreren schweren Erbeben.

Erst am Sonntag waren nach Angaben der indonesischen Katastrophenschutzbehörde mindestens 168 Menschen bei einem solchen Vorfall ums Leben gekommen. Berichte über Schäden oder Opfer lagen für das aktuelle Erdbeben zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können bei anfälligen Gebäuden ernste Schäden anrichten. Bei robusten Gebäuden gibt es aber in der Regel nur leichte oder gar keine Schäden. Quelle: dts Nachrichtenagentur