Ungarns Ministerpräsident hält baldige EU-Gespräche über Truppenentsendung in die Ukraine für möglich

EU-Mitgliedsländer stehen kurz davor, Truppen in die Ukraine zu schicken. Dies verkündete der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán im Radio Kossuth. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert ihn wörtlich: "Wir sind kurz davor, dass in den Gesprächen der europäischen Staats- und Regierungschefs die Frage legitim und üblich geworden ist, ob die EU-Mitgliedsländer irgendwelche Friedenstruppen schicken dürfen oder nicht. Wir sind nah an dieser zuvor unüberschreitbaren Grenze." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Politiker erinnerte daran, dass vor einem Jahr eine Debatte darüber geführt worden sei, ob tödliche Waffen in die Ukraine geliefert werden dürften. Er fügte hinzu: "Ungarn sagte diesbezüglich wie heute nein. Aber daraufhin zögerten auch die westlichen Länder. Jetzt ist das keine Frage mehr. Jetzt geht es nur noch um Panzer oder wie viele Flugzeuge oder um Uranmunition und Truppen." Quelle: RT DE