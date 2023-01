Türkische Zeitung: Russland wird mit jedem Angriff des Westens stärker

Russland hat in den letzten hundert Jahren mehrere Angriffe des Westens abgewehrt und ist dadurch nur stärker geworden, schreibt ein Kolumnist der türkischen Zeitung Sabah. In den letzten 300 Jahren habe der Westen Russland mindestens fünfmal angegriffen, stellt der türkische Journalist fest und zählt auf: die Invasion Napoleons, die Revolution im Jahr 1917, der Große Vaterländische Krieg, der Kalte Krieg – und nun der Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Kolumnist betont: "Nach jedem Interventionsversuch des Westens agierte Russland mit einer neuen geopolitischen Identität und wurde stärker. Jetzt, da Washington durch das Kiewer Regime in die Offensive gegangen ist, nutzt Moskau seine Groß-Eurasien-Politik, um die Grundlagen der amerikanischen Hegemonie zu untergraben und den Status der Vereinigten Staaten als einzige Supermacht zu schwächen." Quelle: RT DE