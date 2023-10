Weiter mehrere Ortschaften in Israel umkämpft

uch zwei Tage nach dem Großangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Ziele in Israel sind mehrere israelische Ortschaften in der Nähe zum Gazastreifen weiter umkämpft. Die israelische Armee sprach am Montagmorgen von "zwischen sieben und acht" offenen Kampfschauplätzen.