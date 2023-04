"NATO raus!" – Massenproteste in Bulgarien fordern Referendum für Frieden und Neutralität

Am Sonntag fanden in mehreren Städten Bulgariens Massendemonstrationen gegen die NATO und die Beteiligung des Landes am Ukraine-Konflikt statt, die größte davon in der Hauptstadt Sofia, wo nach eigenen Angaben zwischen 10.000 und 15.000 Menschen teilnahmen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Demonstrationen wurde damit begonnen, offiziell Unterschriften für ein nationales Referendum für Frieden und Neutralität zu sammeln." Quelle: RT DE