Die Luftstreitkräfte des Truppenverbands Süd der russischen Streitkräfte haben einen Aufmarschpunkt der ukrainischen Armee in der Donezker Volksrepublik (DVR) mit Lenkmunition beschossen. Dies berichtet Wadim Astafjew, Leiter des Pressezentrums der Gruppe Süd. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Luftstreitkräfte des Truppenverbands Süd griffen mit Lenkmunition vom Typ UPAB-500 die provisorischen Aufmarschpunkte der 112. Brigade der ukrainischen Territorialverteidigung in den Gegenden der Siedlungen Serebrjanka und Sewersk an. Die Hubschrauber der Heeresfliegerei der Gruppe haben die Ansammlungen der feindlichen Truppen in den Gebieten Kurdjumowka und Kleschtschejewka angegriffen", so Astafiew weiter.



Darüber hinaus hätten Raketenwerfer des Verbands ein ukrainisches Munitions-, Treibstoff- und Schmiermittellager, einen SBU-Standort in Kramatorsk sowie vorübergehende Aufmarschpunkte der 3. Gebirgsjägerbrigade und der 53. Mechanisierten Brigade der ukrainischen Truppen in Konstantinowka angegriffen.

Quelle: RT DE