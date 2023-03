Sunak: London stimmt Ende des Konflikts zu, wenn die Bedingungen für die Ukraine hinnehmbar sind

Großbritannien würde einem Ende des Konflikts in der Ukraine unter Bedingungen zustimmen, die für Kiew hinnehmbar sind. Dies behauptete der britische Ministerpräsident Rishi Sunak während einer Parlamentssitzung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Frage, ob Großbritannien einen Konfliktausgang, bei dem ein Teil der ukrainischen Gebiete bei Russland verbleibe, für denkbar halte, antwortete er:

"Die Ukrainer sollen entscheiden, was für sie hinnehmbar ist. Andere sollen es der Ukraine nicht diktieren. So wie ich es verstehe, besteht unsere Aufgabe darin, dass sich die Ukraine in einer möglichst starken Position befindet, wenn sie meint, dass die Zeit für Verhandlungen gekommen sei."

Parallel dazu betonte Sunak, dass London seine Waffenlieferungen an die Ukraine in den kommenden Monaten aktivieren werde."

Quelle: RT DE