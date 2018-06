Dr. Gauland: Deutschland muss sich an dänischem Ausreisezentrum beteiligen

Dänemark hat angekündigt, gemeinsam mit anderen Staaten abgelehnte Asylbewerber in einem Ausreisezentrum außerhalb Dänemarks an einem „nicht sonderlich attraktiven“ Ort in Europa unterzubringen. Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit: „Die dänische Regierung packt die Probleme der Flüchtlingskrise mutig und unkonventionell an. Daran sollte sich die Bundesregierung endlich ein Beispiel nehmen."

Gauland weiter: "Während die Merkel-Regierung immer neue Abschiebe-Offensiven ankündigt, an deren Ende die Zahl der Abschiebungen sogar noch sinkt, macht Dänemark Nägel mit Köpfen. Die Entscheidung, das geplante Ausreisezentrum für abgelehnte Asylbewerber an einem weniger attraktiven Ort in Europa unterzubringen, wird zu einer deutlichen Steigerung der Rückkehrbereitschaft ausreisepflichtiger Ausländer führen. Deutschland muss sich an einem solchen Ausreisezentrum jenseits der eigenen Grenzen dringend beteiligen, um endlich die hunderttausenden abgelehnten Asylbewerber außer Landes zu schaffen.“ Quelle: AfD Deutschland