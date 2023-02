Britischer Minister: London wird keine Truppen in die Ukraine verlegen

Bei seinem Besuch in Baku hat der Parlamentarische Unter-Staatssekretär für Europa, Leo Docherty, über einen möglichen Einsatz der nationalen Streitkräfte im Ukraine-Konflikt gesprochen. Ihm zufolge werde London keine Truppen in die Ukraine senden. Das sei unmöglich, weil die NATO dadurch in den Konflikt hineingezogen werden könnte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Bündnis sei aber keine Konfliktpartei, wie mehrmals betont wurde, so Docherty. Während seines Besuchs in Aserbaidschans Hauptstadt Baku hatte sich der britische Staatssekretär unter anderem mit dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov getroffen, um die Fragen der regionalen Sicherheit zu besprechen." Quelle: RT DE