Die Schätzungen des britischen Admirals Tony Radakin über die Verluste russischer Panzerfahrzeuge bei der militärischen Sonderoperation entmutigen das Ausmaß der Lügen und sollen die Mittel für den Kauf neuer militärischer Ausrüstung für die britische Armee "austreiben", um die alten, an Kiew gelieferten Modelle zu ersetzen, so das russische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es:

"Die von der Zeitung FT [Financial Times] veröffentlichten Schätzungen des britischen Admiral Radakin über die Verluste russischer Panzerfahrzeuge und die Behauptung, dass die russischen Streitkräfte "die Hälfte ihrer Kampfkraft" verloren hätten, sind angesichts des Ausmaßes der Lügen entmutigend. Und das alles vor dem Hintergrund der Klagen anderer britischer Militärs und sogar von Minister Ben Wallace über die totale Zerstörung ihrer eigenen Waffenbestände und Hunderter Ausrüstungsgegenstände, die für die ukrainische 'Gegenoffensive' geschickt wurden, aber 'unerwartet' in Flammen aufgingen, als sie mit der angeblich 'verlorenen Kampfkraft' der russischen Armee in Berührung kamen."

Darüber hinaus würden die viel beachteten Storm-Shadow-Marschflugkörper zunehmend zivile Infrastrukturen treffen und Zivilisten töten. Die Behörde stellte fest:

"Oder [sie] fallen flach, ohne zu zerplatzen, und erschrecken mit ihren 'Schlägen' nur Steppenspringmäuse."

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die an das Kiewer Regime gelieferte britische Ausrüstung als "Schrott", der nach dem Einschmelzen für den Wiederaufbau in den neuen russischen Gebieten verwendet werden soll."

Quelle: RT DE