Merkel telefoniert mit Trump - Wenig Erkenntnisse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mit. Erkenntnisse für die Öffentlichkeit gab es dabei allerdings praktisch keine. Im Mittelpunkt der Gespräche hätten aktuelle internationale Herausforderungen sowie Handelsfragen gestanden.

Was in Bezug auf Letztere genau besprochen oder gar vereinbart wurde, sagte Seibert nicht. Die Bundeskanzlerin und der Präsident hätten jedoch die Sorge um die Entwicklungen in Syrien geteilt, insbesondere um die humanitäre Lage in der Region Idlib. "Russland wird dazu aufgerufen, mäßigend auf das syrische Regime einzuwirken und eine weitere Eskalation zu verhindern", sagte der Regierungssprecher. Die Lage in der Ukraine sowie im westlichen Balkan seien weitere Themen des Telefonats gewesen. Auch hierzu machte Seibert keine weiteren Inhaltsangaben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur