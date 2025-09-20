Positive Bilanz nach „Ausländer-Verbot“ in Schweizer Freibad : „Die Einheimischen haben ihr Schwimmbad"

Dieses Freibad im Schweizer Ort Pruntrut sorgte mit seinem „Ausländer-Verbot“ nicht nur in anderen europäischen Ländern für erhebliches Aufsehen, AUF1 berichtete, sondern lockte auch die einheimischen Schweizer wieder verstärkt auf die Liegewiesen des Freibads.

Weiter berichtet der Sender: "Mit 818 verkauften Jahreskarten – einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr – und 40.000 Tageseintritten verzeichnete das Schwimmbad einen enormen Zulauf. „Die Einheimischen haben ihr Schwimmbad zurückerobert, jetzt herrschen dort wieder Ruhe und Gelassenheit“, erklärte Lionel Maître, der politisch Verantwortliche für den Freizeitbereich des Gemeindeverbands des Bezirks Pruntrut, gegenüber der Zeitung Le Quotidien Jurassien zur positiven Entwicklung.

Aufgrund der erfreulichen Bilanz prüft der Gemeindeverband bereits weitere Maßnahmen für das kommende Jahr. Saisonkarten werden weiterhin ausschließlich an Schweizer verkauft, wofür Lionel Maître sehr dankbar ist: „Bei Schweizern haben wir keine Probleme mit Unhöflichkeit“, betont er gelassen. Tageskarten für Besucher aus dem angrenzenden Frankreich können nur noch online erworben werden."

Quelle: AUF1