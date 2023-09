Russisches Außenministerium: USA begehen "Straftat", wenn sie Waffen mit abgereichertem Uran an Kiew liefern

Sergei Rjabkow, der stellvertretende russische Außenminister, spricht von einer "Straftat" in Bezug auf die US-Ankündigung, Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. In einer Rede auf einer Veranstaltung in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek wirft er Washington eine "unverschämte Missachtung" hinsichtlich der Umweltfolgen vor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es gebe weltweit Hunderte von Expertenmaterialien von Ökologen, Ärzten sowie Chemikern über den irreparablen Schaden, den solche Waffen der Umwelt zufügen können, so Rjabkow. "Den Amerikanern ist alles egal. Es ist klar, dass dies nicht auf ihrem Territorium eingesetzt wird. Es ist klar, dass es ihnen egal ist, wer es dort einatmet, wo es sich festsetzt, welche Konsequenzen es für diejenigen haben wird, die jetzt kämpfen, aber auch was mit den Generationen passieren wird, die auf diesem Boden leben werden." "Diese Straftat zeigt, wie zynisch die Haltung ist, die die US-Politik in Richtung Eurasien bestimmt." Quelle: RT DE