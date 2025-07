Klöckner drängt auf Freilassung der Hamas-Geiseln

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner auf die Freilassung der am 7. Oktober 2023 entführten Hamas-Geiseln. Nach einem Treffen mit Angehörigen von weiterhin im Gazastreifen gefangen gehaltenen israelisch(-deutschen) Geiseln sagte Klöckner: "Im Gazastreifen befinden sich weiterhin sieben deutsche und deutsch-israelische Staatsbürger in Geiselhaft der Hamas."

Klöckner weiter: "Es ist unsere besondere Verantwortung, hierauf immer wieder hinzuweisen und auf ihre Befreiung hinzuwirken."



"Das war auch die klare Botschaft aus meinem Gespräch mit ihren Angehörigen heute. Das Martyrium, das auch sie seit fast zwei Jahren ertragen, ist kaum in Worte zu fassen. Ihre Berichte über das, was über den gesundheitlichen Zustand ihrer Kinder, Geschwister oder Neffen bekannt ist, schockiert. Unsere Forderung an die Hamas steht unverrückbar und klar: Alle noch in Gefangenschaft gehaltenen israelischen Geiseln müssen freigelassen werden", so Klöckner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur