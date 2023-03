Ukrainische Grenzer greifen wehrpflichtige Männer auf

Angesichts der zunehmend harschen Rekrutierungspraxis in der Ukraine versuchen wehrpflichtige Männer immer häufiger, sich der Zwangsrekrutierung in die Armee und dem lebensbedrohlichen Einsatz an der Front zu entziehen und das Land zu verlassen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " Der Telegram-Kanal Ukraina.ru berichtet nun unter Berufung auf ukrainische Telegram-Portale, dass ukrainische Grenzbeamte an der ukrainisch-rumänischen Grenze 16 Männer im wehrpflichtigen Alter festgenommen haben, die mit Hilfe von vier ortskundigen Begleitern versucht haben sollen, illegal über die Berge nach Rumänien und Moldawien zu fliehen. Ihre Route habe hauptsächlich durch unzugängliche, schneebedeckte Gebirgsabschnitte der Grenze geführt." Quelle: RT DE