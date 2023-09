Der Westen erhöht den Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate, um ihre Beziehungen zu Russland zu verringern. Die neue Druckkampagne des Westens erfolgte weniger als zwei Wochen nachdem die VAE offiziell eingeladen worden waren, der von Russland und China angeführten Gruppe der BRICS-Staaten beizutreten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beamte aus den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU planten, die Vereinigten Arabischen Emirate "gemeinsam unter Druck zu setzen", die Lieferung von Waren an Russland einzustellen. "Dabei handelt sich um die Lieferung der Güter, die "Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützen könnten", so westliche Beamte in einem Gespräch mit dem Wall Street Journal.

Mehrere US-amerikanische und europäische Beamte begannen am 4. September eine Reise in die Golfmonarchie "als Teil eines gemeinsamen globalen Vorstoßes, um die Lieferung von Computerchips, elektronischen Komponenten und anderen sogenannten Dual-Use-Produkten" an Russland vonseiten der Golfstaaten und weiterer Länder in Asien zu verhindern.

Westliche Abgesandte reisten auch in Länder wie die Türkei und Kasachstan, um Druck auf die Behörden auszuüben, damit westliche Güter mit doppeltem Verwendungszweck nicht nach Russland gelangen.

Trotz des anhaltenden Drucks aus dem Westen hat Abu Dhabi die gegen Russland verhängten Sanktionen nicht mitgetragen. Vor allem Dubai hat von der Neutralität der emiratischen Regierung profitiert, da russische Staatsangehörige zur größten Käufergruppe von Immobilien in dem Emirat geworden sind. Die VEA haben sich zudem zu einer Drehscheibe für russische Ölexporte entwickelt. Die neue Druckkampagne des Westens erfolgte weniger als zwei Wochen, nachdem die VAE offiziell eingeladen worden waren, der von Russland und China angeführten Gruppe der BRICS-Staaten beizutreten."

Quelle: RT DE