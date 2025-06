Bundesregierung geht von Trumps Teilnahme am Nato-Gipfel aus

Die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump seine Teilnahme am Nato-Gipfel in Den Haag kurzfristig absagen wird. "Der Gipfel ist seit Wochen und Monaten vorbereitet, die Nato-Mitglieder haben ihre Teilnahme zugesagt. Wir haben keinen Anlass, andere Annahmen zu treffen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Auf Nachfrage, ob es einen Notfallplan für den Fall gebe, dass Trump kurzfristig absage oder wie zuletzt beim G7-Gipfel in Kanada nicht bis zum Ende bleibe, antwortete Kornelius, dass er nicht wisse, ob es sich dann um einen "Notfall" handele, "aber auf jeden Fall gibt es keinen Plan".



Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Trump wegen der Lage im Konflikt mit dem Iran dem Nato-Gipfel eine niedrigere Priorität einräumen könnte. Quelle: dts Nachrichtenagentur