Mehrfachraketenwerfer der Gruppe Süd der russischen Streitkräfte haben den Kontrollpunkt einer Einheit ausländischer Söldner in Nikolajewka in der Volksrepublik Donezk (DVR) zerstört und dabei auch einen Terminal des Satellitenkommunikationssystems Starlink vernichtet. Dies teilt Wadim Astafjew, Leiter des Pressezentrums der Gruppe, mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus habe die Gruppe einen temporären Aufmarschpunkt und ein Munitionsdepot der ukrainischen Truppen in der Nähe von Belaja Gora angegriffen.

Russische Su-34-Jagdbomber trafen auch Truppenansammlungen in Bogdanowka, Wesjoloje, Nowgorodskoje sowie einen Kommando- und Beobachtungsposten und einen Abstellplatz für Waffen und militärische Ausrüstung in Awdejewka. Su-25-Jets der russischen Armee trafen die Ansammlungen ukrainischer Truppen in Belogorowka, Spornoje und Krasnogorowka."

Quelle: RT DE