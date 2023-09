Russische Truppen zerstören Unterstände der ukrainischen Armee bei Soledar

Späher der russischen Armee haben die den russischen Stellungen am nächsten gelegenen Unterstände der ukrainischen Truppen in der Nähe von Soledar mit Mörserfeuer zerstört. Dies teilte ein Soldat, der eine Reihe von Aufgaben in diesem Gebiet wahrnimmt, der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als Ergebnis wurden an einem Tag zwei erspähte ukrainische Unterstände von russischen Artilleristen zerstört. Quelle: RT DE