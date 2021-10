Kleinflugzeug stürzt bei Mailand in Gebäude - sechs Tote

In Norditalien ist am Sonntag ein Kleinflugzeug in ein Gebäude gestürzt. Alle sechs Personen an Bord seien dabei ums Leben gekommen, berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Das Gebäude selbst soll zum Zeitpunkt des Unglücks leer gewesen sein.

Das Flugzeug war den Berichten zufolge wenige Minuten vor dem Absturz vom Flughafen Mailand-Linate in Richtung Sardinien gestartet. Das Unglück ereignete sich schließlich in der Gemeinde San Donato Milanese in der Lombardei. Die genauen Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Quelle: dts Nachrichtenagentur