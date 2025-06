Merz gratuliert Nawrocki zum Wahlsieg

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem neugewählten Präsidenten Polens, Karol Nawrocki, gratuliert. Das teilte die Bundesregierung am Montagabend. "Angesichts tiefer geopolitischer Veränderungen stehen unsere beiden Länder vor großen Herausforderungen", sagte Merz dem künftigen Staatsoberhaupt. "Diese wollen wir Deutsche mit unseren polnischen Nachbarn erfolgreich bewältigen. Wir möchten unsere bilateralen Beziehungen weiter stärken."

Dabei vergessen man nicht "das schwere Leid, das Deutsche über Polen gebracht haben", so Merz weiter. Gemeinsam wolle man sich für Frieden, Freiheit und Wohlstand in einem einigen Europa einsetzen. "Darauf können die Menschen in Polen, darauf können Sie zählen. Für die vor Ihnen liegenden Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Kraft und eine glückliche Hand", sagte der Kanzler.

Quelle: dts Nachrichtenagentur