Moldawien gibt für ukrainische Flüchtlinge weitere 113.000 US-Dollar aus

Moldawien hat weitere humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aus der benachbarten Ukraine angekündigt. Die Regierung in Chișinău werde zu diesem Zweck mehr als zwei Millionen Leu oder umgerechnet 113.000 US-Dollar ausgeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der moldawischen Grenzpolizei sind seit dem Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 mehr als 650.000 ukrainische Flüchtlinge ins Land eingereist. Die meisten von ihnen reisten in EU-Länder weiter. In der ehemaligen Sowjetrepublik blieben etwa 80.000 Flüchtlinge. Davon stellten 10.000 einen Asylantrag."

Quelle: RT DE