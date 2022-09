Russen errichten laut Geheimdienst "Verteidigungslinie"

Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes setzt die Ukraine ihre Offensivoperationen im Nordosten des Landes fort, während russische Streitkräfte eine "Verteidigungslinie" zwischen dem Fluss Oskol und der Stadt Swatowe errichtet hätten.

"Russland hält es wahrscheinlich für wichtig, die Kontrolle über diese Zone zu behalten, da sie von einer der wenigen Hauptversorgungsrouten durchquert wird, die Russland noch von der Region Belgorod in Russland aus kontrolliert", heißt es im täglichen Lagebericht vom Samstagmorgen.



Darüber hinaus liege diese Linie an der Grenze zur Oblast Luhansk, einem Teil des Donbass, dessen "Befreiung" Russland als eines seiner unmittelbaren Kriegsziele anstrebe. "Jeder erhebliche Gebietsverlust in Luhansk wird Russlands Strategie eindeutig untergraben", heißt es aus London. Russland werde deswegen wahrscheinlich versuchen, dieses Gebiet hartnäckig zu verteidigen. "Aber es ist unklar, ob Russlands Fronttruppen über ausreichende Reserven oder eine angemessene Moral verfügen, um einem weiteren konzertierten ukrainischen Angriff standzuhalten", so der britische Militärgeheimdienst.

Quelle: dts Nachrichtenagentur