Die russische Luftabwehr hat am Samstag über dem südwestlichen Grenzgebiet Belgorod mehrere Drohnen abgeschossen, wie die örtlichen Behörden und das Militär des Landes mitteilten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Verteidigungsministerium bestätigte die Zerstörung dreier unbemannter Flugzeuge in der Region und machte Kiew für den vereitelten "terroristischen Angriff" verantwortlich. Die Drohnen seien in einem unbewohnten Gebiet abgeschossen worden, ohne dass es zu Opfern oder Sachschäden am Boden gekommen sei, teilte das Militär mit. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, gab zunächst an, dass mindestens zwölf Flugobjekte außerhalb der Stadt abgeschossen worden seien. Der Beamte revidierte diese Zahl im Laufe des Tages und bestätigte, dass nur drei Ziele abgeschossen worden seien, wobei eine erste Einschätzung der Lage darauf hindeutete, dass der Vorfall keine Schäden am Boden verursacht hatte.

Die russischen Grenzgebiete Kursk, Brjansk und Belgorod waren während des seit Februar 2022 andauernden Konflikts wiederholt Gegenstand von Drohnenangriffen und Artilleriebeschuss durch Kiew. Bei diesen Angriffen wurden Dutzende von Zivilisten getötet und verletzt, und die Infrastruktur wurde beschädigt.

In den letzten Wochen hat die Ukraine auch ihre Bemühungen verstärkt, die russische Hauptstadt mit Langstreckendrohnen anzugreifen. Die Versuche waren bisher meist erfolglos, aber mehrere unbemannte Flugzeuge erreichten das Moskauer Geschäftsviertel, wo sie Sachschäden anrichteten."

