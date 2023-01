Die aufgerüsteten T-72- oder Leopard-Panzer, die an die Ukraine geliefert werden, werden bald zu rostigem Schrott und können ein "künstliches Land", das auseinanderfalle, nicht retten, schrieb der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erwähnte, dass Wladimir Selenskij heute in Lwow mit den polnischen und litauischen Präsidenten Andrzej Duda und Gitanas Nausėda zusammengetroffen sei. Medwedew zufolge beten diese "drei, die unter den imperialen Ambitionen und dem Versagen ihrer Länder in der Vergangenheit leiden, wie sich herausstellte, für Panzer". Der ehemalige russische Präsident betonte, dass es sich um aufgerüstete T-72, deutsche Leoparden sowie einige "englische Ladenhüter" handelte. Medwedew schrieb auf seinem Telegram-Kanal:

"All dieses Eisen wird ohnehin bald zu rostigem Schrott werden und ein zerfallendes Kunstland nicht retten."

Er schlug auch vor, dass die Stadt Lwow, in der das Treffen stattfand, bald in Lemberg umbenannt werden soll. Ihm zufolge trafen sich die drei Staatsoberhäupter dort, um "die westlichen Gebiete der Ukraine an die neuen (ehemaligen) Herren zu binden"."