Durchbruch? Trump: Hamas und Israel unterschreiben „Phase 1“

US-Präsident Donald Trump (Rep.) erklärte auf seiner Plattform, Hamas und Israel hätten der ersten Phase seines Gaza-Friedensplans zugestimmt, berichten dts und Reuters. Laut AP und TIME umfasst der Schritt eine Feuerpause, die Freilassung von Geiseln und einen ersten Rückzug israelischer Truppen bis zu einer vereinbarten Linie.

Trump sprach von einem historischen Moment und dankte den Vermittlern aus Katar, Ägypten und der Türkei. Aus israelischen Regierungskreisen hieß es, man wolle die Vereinbarung in den zuständigen Gremien beraten und über die Umsetzung entscheiden. Hamas bestätigte nach übereinstimmenden Berichten die Zustimmung zu zentralen Elementen und forderte internationale Garantien für den Vollzug. Beobachter sehen in dem Schritt die greifbarste Annäherung seit Monaten, weisen aber auf offene Punkte hin.

Ungeklärt bleiben etwa die künftige Verwaltung des Gazastreifens und Sicherheitsmechanismen für die Zeit nach der Feuerpause. Auch der genaue Ablauf der Geiselübergaben und der Truppenbewegungen muss praktisch organisiert werden. Humanitäre Hilfe soll rascher und sicherer in das Gebiet gelangen. Der Erfolg der ersten Phase hängt von der Einhaltung des Zeitplans und von belastbaren Kontrollwegen ab.

Quelle: ExtremNews



