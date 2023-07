Gebiet Saporoschje: Kiew verliert über 30 gepanzerte Fahrzeuge bei Angriffsversuch

Russische Einheiten haben einen Angriff der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen, der am Morgen in der Nähe der Siedlung Rabotino in der Region Saporoschje begann. Dabei wurden etwa dreißig gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Armee zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtet der Vorsitzende der Saporoschje-Bewegung "Wir sind mit Russland", Wladimir Rogow. "Der ukrainische Angriff wurde zurückgeschlagen. Sie hatten drei Punkte unserer Verteidigung durchbrochen, konnten aber nicht in Rabotino eindringen. Zum jetzigen Zeitpunkt [14:00 Uhr Moskauer Zeit] sprechen wir von der Zerstörung von mehr als dreißig gepanzerten Fahrzeugen, zwei Drittel davon waren Panzer. Ich habe mit unseren Leuten von drei verschiedenen Einheiten gesprochen. Die ukrainischen Truppen haben in zwei Wellen angegriffen, seit vier Uhr morgens versuchen sie, eine Offensive zu starten. Das ist eine Rekordmenge an Militärausrüstung, die in den Angriff geschickt wurde." Rogow zufolge herrscht im Moment Ruhe auf diesem Abschnitt der Kontaktlinie, die ukrainischen Truppen hätten sich zurückgezogen." Quelle: RT DE